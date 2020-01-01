Токеномика на Magic Money Computers (MMC) Открийте ключова информация за Magic Money Computers (MMC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Magic Money Computers (MMC) The Magic Money Computers create trillions of dollars out of nothing. When they print, we print. ctrl+alt+print The memecoin born on Solana via Pump.fun! Powered by memes, madness, and ctrl+alt+print, $MMC is your ticket to ride the infinite money glitch. Join the revolution where digital chaos meets monetary magic. This isn’t just a coin—it’s a cosmic keyboard shortcut to wealth. ctrl+alt+print Официален уебсайт: https://magicmoneycomputers.io Купете MMC сега!

Токеномика и анализ на цената за Magic Money Computers (MMC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Magic Money Computers (MMC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 136.53K $ 136.53K $ 136.53K Общо предлагане: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Циркулиращо предлагане: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (оценка при пълна реализация): $ 136.53K $ 136.53K $ 136.53K Рекорд за всички времена: $ 0.00145573 $ 0.00145573 $ 0.00145573 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00013673 $ 0.00013673 $ 0.00013673 Научете повече за цената на Magic Money Computers (MMC)

Токеномика на Magic Money Computers (MMC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Magic Money Computers (MMC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MMC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MMC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MMC, разгледайте цената в реално време на токените MMC!

Прогноза за цената за MMC Искате ли да знаете какъв път може да поеме MMC? Нашата страница за прогноза за цената MMC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MMC сега!

