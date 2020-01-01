Токеномика на Magaverse (MVRS) Открийте ключова информация за Magaverse (MVRS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Magaverse (MVRS) MVRS is a community-driven token built on the Solana blockchain, designed to represent resilience, unity, and a shared vision for the future. Initially launched on Pump.fun, the project faced challenges due to the actions of its original developer, who dumped their holdings. The community stepped in to reclaim and rebuild the token, creating a narrative of collective strength and leadership. With a total supply of 1 billion tokens and 100% of the circulating supply distributed, MVRS emphasizes transparency and trust. Its liquidity is secured, with a significant portion burned to maintain value stability. The project also seeks to establish a cultural movement inspired by themes of progress, resilience, and pride. MVRS operates on the Solana blockchain, leveraging its fast and low-cost transaction capabilities to provide users with a seamless experience. The token aims to foster a community of individuals who believe in strength, innovation, and the potential of decentralized technologies to drive meaningful change. Официален уебсайт: https://mvrs.wtf Купете MVRS сега!

Токеномика и анализ на цената за Magaverse (MVRS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Magaverse (MVRS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 95.88K Общо предлагане: $ 999.68M Циркулиращо предлагане: $ 999.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 95.88K Рекорд за всички времена: $ 0.082133 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Magaverse (MVRS)

Токеномика на Magaverse (MVRS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Magaverse (MVRS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MVRS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MVRS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MVRS, разгледайте цената в реално време на токените MVRS!

Прогноза за цената за MVRS Искате ли да знаете какъв път може да поеме MVRS? Нашата страница за прогноза за цената MVRS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MVRS сега!

