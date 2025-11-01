Информация за цената за Magallaneer (MAGAL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00114614$ 0.00114614 $ 0.00114614 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.15% Промяна на цената (1д) +10.26% Промяна на цената (7д) -10.21% Промяна на цената (7д) -10.21%

Цената в реално време за Magallaneer (MAGAL) е--. През последните 24 часа MAGAL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAGAL е $ 0.00114614, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAGAL има промяна от +0.15% за последния час, +10.26% за 24 часа и -10.21% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Magallaneer (MAGAL)

Пазарна капитализация $ 328.38K$ 328.38K $ 328.38K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 328.38K$ 328.38K $ 328.38K Циркулиращо предлагане 999.74M 999.74M 999.74M Общо предлагане 999,738,989.608949 999,738,989.608949 999,738,989.608949

Текущата пазарна капитализация на Magallaneer е $ 328.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAGAL е 999.74M, като общото предлагане е 999738989.608949. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 328.38K.