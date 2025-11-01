Информация за цената за MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00012161 $ 0.00012161 $ 0.00012161 24-часов нисък $ 0.00014594 $ 0.00014594 $ 0.00014594 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00012161$ 0.00012161 $ 0.00012161 24-часов висок $ 0.00014594$ 0.00014594 $ 0.00014594 Рекорд за всички времена $ 0.00032125$ 0.00032125 $ 0.00032125 Най-ниска цена $ 0.00005047$ 0.00005047 $ 0.00005047 Промяна на цената (1ч) +0.03% Промяна на цената (1д) -2.88% Промяна на цената (7д) +72.76% Промяна на цената (7д) +72.76%

Цената в реално време за MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) е$0.00012431. През последните 24 часа MAFIA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00012161 до най-висока стойност $ 0.00014594, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAFIA е $ 0.00032125, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005047.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAFIA има промяна от +0.03% за последния час, -2.88% за 24 часа и +72.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Пазарна капитализация $ 62.16K$ 62.16K $ 62.16K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 124.31K$ 124.31K $ 124.31K Циркулиращо предлагане 500.00M 500.00M 500.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на MAFIA AI by Virtuals е $ 62.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAFIA е 500.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 124.31K.