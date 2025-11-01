БорсаDEX+
Цената в реално време на MAFIA AI by Virtuals днес е 0.00012431 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MAFIA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MAFIA в MEXC сега.

MAFIA AI by Virtuals цена (MAFIA)

1 MAFIA към USD - цена в реално време:

$0.00012431
$0.00012431
-2.80%1D
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Ценова графика на живо
Информация за цената за MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00012161
24-часов нисък
$ 0.00014594
24-часов висок

$ 0.00012161
$ 0.00014594
$ 0.00032125
$ 0.00005047
+0.03%

-2.88%

+72.76%

+72.76%

Цената в реално време за MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) е$0.00012431. През последните 24 часа MAFIA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00012161 до най-висока стойност $ 0.00014594, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAFIA е $ 0.00032125, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005047.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAFIA има промяна от +0.03% за последния час, -2.88% за 24 часа и +72.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

$ 62.16K
--
$ 124.31K
500.00M
1,000,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на MAFIA AI by Virtuals е $ 62.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAFIA е 500.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 124.31K.

История на цените за MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) USD

През днешния ден промяната в цената на MAFIA AI by Virtuals към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на MAFIA AI by Virtuals към USD беше $ +0.0000121067.
През последните 60 дни промяната в цената на MAFIA AI by Virtuals към USD беше $ -0.0000597885.
През последните 90 дни промяната в цената на MAFIA AI by Virtuals към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-2.88%
30 дни$ +0.0000121067+9.74%
60 дни$ -0.0000597885-48.09%
90 дни$ 0--

Какво е MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines.

The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за MAFIA AI by Virtuals (USD)

Колко ще струва MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за MAFIA AI by Virtuals.

Токеномика на MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Разбирането на токеномиката на MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MAFIA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Колко струва MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) днес?
Цената в реално време на MAFIA в USD е 0.00012431 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MAFIA към USD?
Текущата цена на MAFIA към USD е $ 0.00012431. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на MAFIA AI by Virtuals?
Пазарната капитализация за MAFIA е $ 62.16K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MAFIA?
Циркулиращото предлагане на MAFIA е 500.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MAFIA?
MAFIA постигна ATH цена от 0.00032125 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MAFIA?
MAFIA достигна ATL цена от 0.00005047 USD.
Какъв е обемът на търговията на MAFIA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MAFIA е -- USD.
Ще се повиши ли MAFIA тази година?
MAFIA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MAFIA за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

