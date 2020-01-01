Токеномика на Made In USA (MADE) Открийте ключова информация за Made In USA (MADE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Made In USA (MADE) The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans.. Официален уебсайт: https://madeinusa.inc/ Купете MADE сега!

Токеномика и анализ на цената за Made In USA (MADE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Made In USA (MADE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 402.27K $ 402.27K $ 402.27K Общо предлагане: $ 349.99M $ 349.99M $ 349.99M Циркулиращо предлагане: $ 349.99M $ 349.99M $ 349.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 402.27K $ 402.27K $ 402.27K Рекорд за всички времена: $ 0.0012994 $ 0.0012994 $ 0.0012994 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00114937 $ 0.00114937 $ 0.00114937 Научете повече за цената на Made In USA (MADE)

Токеномика на Made In USA (MADE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Made In USA (MADE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MADE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MADE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MADE, разгледайте цената в реално време на токените MADE!

Прогноза за цената за MADE Искате ли да знаете какъв път може да поеме MADE? Нашата страница за прогноза за цената MADE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MADE сега!

