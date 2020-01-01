Токеномика на Mad Meerkat Optimizer (MMO) Открийте ключова информация за Mad Meerkat Optimizer (MMO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mad Meerkat Optimizer (MMO) MMFinance is the 2nd Generation & the 1st AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining and protocol owned liquidity! Официален уебсайт: https://vaults.mm.finance/vault Купете MMO сега!

Токеномика и анализ на цената за Mad Meerkat Optimizer (MMO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mad Meerkat Optimizer (MMO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 96.47K $ 96.47K $ 96.47K Общо предлагане: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Циркулиращо предлагане: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 96.89K $ 96.89K $ 96.89K Рекорд за всички времена: $ 17.41 $ 17.41 $ 17.41 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00964444 $ 0.00964444 $ 0.00964444 Текуща цена: $ 0.02009146 $ 0.02009146 $ 0.02009146 Научете повече за цената на Mad Meerkat Optimizer (MMO)

Токеномика на Mad Meerkat Optimizer (MMO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mad Meerkat Optimizer (MMO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MMO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MMO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MMO, разгледайте цената в реално време на токените MMO!

Прогноза за цената за MMO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MMO? Нашата страница за прогноза за цената MMO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MMO сега!

