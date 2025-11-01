Информация за цената за MacroHard (MHRD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00181443 $ 0.00181443 $ 0.00181443 24-часов нисък $ 0.00208092 $ 0.00208092 $ 0.00208092 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00181443$ 0.00181443 $ 0.00181443 24-часов висок $ 0.00208092$ 0.00208092 $ 0.00208092 Рекорд за всички времена $ 0.057629$ 0.057629 $ 0.057629 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.98% Промяна на цената (1д) +1.15% Промяна на цената (7д) -5.42% Промяна на цената (7д) -5.42%

Цената в реално време за MacroHard (MHRD) е$0.00193147. През последните 24 часа MHRD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00181443 до най-висока стойност $ 0.00208092, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MHRD е $ 0.057629, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MHRD има промяна от +0.98% за последния час, +1.15% за 24 часа и -5.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MacroHard (MHRD)

Пазарна капитализация $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на MacroHard е $ 1.91M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MHRD е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.91M.