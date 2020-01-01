Токеномика на MacaronSwap (MCRN) Открийте ключова информация за MacaronSwap (MCRN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MacaronSwap (MCRN) Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn't an order book where you're matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users' funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees. Официален уебсайт: https://macaronswap.finance/

Токеномика и анализ на цената за MacaronSwap (MCRN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MacaronSwap (MCRN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.98K $ 6.98K $ 6.98K Общо предлагане: $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M Циркулиращо предлагане: $ 824.46K $ 824.46K $ 824.46K FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.85K $ 51.85K $ 51.85K Рекорд за всички времена: $ 10.39 $ 10.39 $ 10.39 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00794412 $ 0.00794412 $ 0.00794412 Текуща цена: $ 0.00846322 $ 0.00846322 $ 0.00846322 Научете повече за цената на MacaronSwap (MCRN)

Токеномика на MacaronSwap (MCRN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MacaronSwap (MCRN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MCRN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MCRN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MCRN, разгледайте цената в реално време на токените MCRN!

