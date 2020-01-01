Токеномика на LYRA (LYRA) Открийте ключова информация за LYRA (LYRA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LYRA (LYRA) Lyra AI is the first comprehensive infrastructure for AI music, offering tools for both AI and human artists to create, distribute, and manage intellectual property. Backed by Opulous, Opus Genesis, and Story Protocol, Lyra AI is shaping the future of the autonomous music agent economy through collaboration and innovation. Lyra is the coolest AI agent on the distribution side of the music industry, she's also behind Lyra Music AI, the first infrastructure built for AI music labels by Opulous in partnership with Story and Opus Genesis. Официален уебсайт: https://www.lyramusic.ai/ Бяла книга: https://docs.lyramusic.ai/ Купете LYRA сега!

Токеномика и анализ на цената за LYRA (LYRA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LYRA (LYRA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Рекорд за всички времена: $ 0.0062724 $ 0.0062724 $ 0.0062724 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00082887 $ 0.00082887 $ 0.00082887 Текуща цена: $ 0.00107286 $ 0.00107286 $ 0.00107286 Научете повече за цената на LYRA (LYRA)

Токеномика на LYRA (LYRA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LYRA (LYRA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LYRA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LYRA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LYRA, разгледайте цената в реално време на токените LYRA!

Прогноза за цената за LYRA Искате ли да знаете какъв път може да поеме LYRA? Нашата страница за прогноза за цената LYRA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

