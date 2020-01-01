Токеномика на Lyra Finance (LYRA) Открийте ключова информация за Lyra Finance (LYRA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lyra Finance (LYRA) Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: Depositing in the security module to backstop the protocol.

Used for governance votes to determine how network resources are allocated.

Токеномика и анализ на цената за Lyra Finance (LYRA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lyra Finance (LYRA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 247.86K $ 247.86K $ 247.86K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 623.63M $ 623.63M $ 623.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 397.45K $ 397.45K $ 397.45K Рекорд за всички времена: $ 0.677963 $ 0.677963 $ 0.677963 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00022718 $ 0.00022718 $ 0.00022718 Текуща цена: $ 0.00039744 $ 0.00039744 $ 0.00039744 Научете повече за цената на Lyra Finance (LYRA)

Токеномика на Lyra Finance (LYRA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lyra Finance (LYRA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LYRA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LYRA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LYRA, разгледайте цената в реално време на токените LYRA!

Прогноза за цената за LYRA Искате ли да знаете какъв път може да поеме LYRA? Нашата страница за прогноза за цената LYRA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LYRA сега!

