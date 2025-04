Какво е LYRA (LYRA)

Lyra AI is the first comprehensive infrastructure for AI music, offering tools for both AI and human artists to create, distribute, and manage intellectual property. Backed by Opulous, Opus Genesis, and Story Protocol, Lyra AI is shaping the future of the autonomous music agent economy through collaboration and innovation. Lyra is the coolest AI agent on the distribution side of the music industry, she's also behind Lyra Music AI, the first infrastructure built for AI music labels by Opulous in partnership with Story and Opus Genesis.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!