Токеномика на Lynk Coin (LYNK) Открийте ключова информация за Lynk Coin (LYNK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lynk Coin (LYNK) $LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders. Официален уебсайт: https://holdlynk.xyz Купете LYNK сега!

Токеномика и анализ на цената за Lynk Coin (LYNK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lynk Coin (LYNK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 951.57K $ 951.57K $ 951.57K Общо предлагане: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Циркулиращо предлагане: $ 233.46M $ 233.46M $ 233.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Рекорд за всички времена: $ 0.069168 $ 0.069168 $ 0.069168 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00343536 $ 0.00343536 $ 0.00343536 Текуща цена: $ 0.00407573 $ 0.00407573 $ 0.00407573 Научете повече за цената на Lynk Coin (LYNK)

Токеномика на Lynk Coin (LYNK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lynk Coin (LYNK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LYNK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LYNK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LYNK, разгледайте цената в реално време на токените LYNK!

Прогноза за цената за LYNK Искате ли да знаете какъв път може да поеме LYNK? Нашата страница за прогноза за цената LYNK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LYNK сега!

