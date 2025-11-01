Информация за цената за Lympo Market (LMT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.29% Промяна на цената (7д) +86.50% Промяна на цената (7д) +86.50%

Цената в реално време за Lympo Market (LMT) е--. През последните 24 часа LMT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LMT е $ 1.76, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LMT има промяна от -- за последния час, +0.29% за 24 часа и +86.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lympo Market (LMT)

Пазарна капитализация $ 73.42K$ 73.42K $ 73.42K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 591.12K$ 591.12K $ 591.12K Циркулиращо предлагане 155.25M 155.25M 155.25M Общо предлагане 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Lympo Market е $ 73.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LMT е 155.25M, като общото предлагане е 1250000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 591.12K.