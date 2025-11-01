БорсаDEX+
Цената в реално време на Lybra днес е 0.00916471 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LBR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LBR в MEXC сега.

Lybra (LBR) Ценова графика на живо
Информация за цената за Lybra (LBR) (USD)

Цената в реално време за Lybra (LBR) е$0.00916471. През последните 24 часа LBR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00825201 до най-висока стойност $ 0.00998195, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LBR е $ 4.48, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00825201.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LBR има промяна от +1.50% за последния час, +8.43% за 24 часа и -20.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lybra (LBR)

Текущата пазарна капитализация на Lybra е $ 378.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LBR е 41.45M, като общото предлагане е 97394380.20326036. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 890.20K.

История на цените за Lybra (LBR) USD

През днешния ден промяната в цената на Lybra към USD беше $ +0.00071262.
През последните 30 дни промяната в цената на Lybra към USD беше $ -0.0031515879.
През последните 60 дни промяната в цената на Lybra към USD беше $ -0.0053288050.
През последните 90 дни промяната в цената на Lybra към USD беше $ -0.01402370906594296.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00071262+8.43%
30 дни$ -0.0031515879-34.38%
60 дни$ -0.0053288050-58.14%
90 дни$ -0.01402370906594296-60.47%

Какво е Lybra (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Lybra (USD)

Колко ще струва Lybra (LBR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Lybra (LBR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Lybra.

Проверете прогнозата за цената за Lybra сега!

LBR към местни валути

Токеномика на Lybra (LBR)

Разбирането на токеномиката на Lybra (LBR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LBR сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Lybra (LBR)

Колко струва Lybra (LBR) днес?
Цената в реално време на LBR в USD е 0.00916471 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LBR към USD?
Текущата цена на LBR към USD е $ 0.00916471. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Lybra?
Пазарната капитализация за LBR е $ 378.84K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LBR?
Циркулиращото предлагане на LBR е 41.45M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LBR?
LBR постигна ATH цена от 4.48 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LBR?
LBR достигна ATL цена от 0.00825201 USD.
Какъв е обемът на търговията на LBR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LBR е -- USD.
Ще се повиши ли LBR тази година?
LBR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LBR за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

