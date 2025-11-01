Информация за цената за Lybra (LBR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00825201 $ 0.00825201 $ 0.00825201 24-часов нисък $ 0.00998195 $ 0.00998195 $ 0.00998195 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00825201$ 0.00825201 $ 0.00825201 24-часов висок $ 0.00998195$ 0.00998195 $ 0.00998195 Рекорд за всички времена $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 Най-ниска цена $ 0.00825201$ 0.00825201 $ 0.00825201 Промяна на цената (1ч) +1.50% Промяна на цената (1д) +8.43% Промяна на цената (7д) -20.63% Промяна на цената (7д) -20.63%

Цената в реално време за Lybra (LBR) е$0.00916471. През последните 24 часа LBR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00825201 до най-висока стойност $ 0.00998195, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LBR е $ 4.48, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00825201.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LBR има промяна от +1.50% за последния час, +8.43% за 24 часа и -20.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lybra (LBR)

Пазарна капитализация $ 378.84K$ 378.84K $ 378.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 890.20K$ 890.20K $ 890.20K Циркулиращо предлагане 41.45M 41.45M 41.45M Общо предлагане 97,394,380.20326036 97,394,380.20326036 97,394,380.20326036

Текущата пазарна капитализация на Lybra е $ 378.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LBR е 41.45M, като общото предлагане е 97394380.20326036. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 890.20K.