Токеномика на Lux Token (LUX) Открийте ключова информация за Lux Token (LUX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lux Token (LUX) Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time. Официален уебсайт: https://lux.gg Бяла книга: https://lux.gg/whitepaper Купете LUX сега!

Токеномика и анализ на цената за Lux Token (LUX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lux Token (LUX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Общо предлагане: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M Циркулиращо предлагане: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Рекорд за всички времена: $ 0.02961746 $ 0.02961746 $ 0.02961746 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00117546 $ 0.00117546 $ 0.00117546 Текуща цена: $ 0.00274889 $ 0.00274889 $ 0.00274889 Научете повече за цената на Lux Token (LUX)

Токеномика на Lux Token (LUX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lux Token (LUX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUX, разгледайте цената в реално време на токените LUX!

Прогноза за цената за LUX Искате ли да знаете какъв път може да поеме LUX? Нашата страница за прогноза за цената LUX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LUX сега!

