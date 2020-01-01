Токеномика на LushAI (LUSH) Открийте ключова информация за LushAI (LUSH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LushAI (LUSH) Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes. Официален уебсайт: https://lushai.net/ Бяла книга: https://lushai.gitbook.io/lushai/ Купете LUSH сега!

Токеномика и анализ на цената за LushAI (LUSH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LushAI (LUSH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Общо предлагане: $ 19.66B $ 19.66B $ 19.66B Циркулиращо предлагане: $ 6.04B $ 6.04B $ 6.04B FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.84M $ 18.84M $ 18.84M Рекорд за всички времена: $ 0.00512327 $ 0.00512327 $ 0.00512327 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00095861 $ 0.00095861 $ 0.00095861 Научете повече за цената на LushAI (LUSH)

Токеномика на LushAI (LUSH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LushAI (LUSH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUSH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUSH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUSH, разгледайте цената в реално време на токените LUSH!

