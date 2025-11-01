Информация за цената за Luntra Infrastructure ($LUNTRA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00372154$ 0.00372154 $ 0.00372154 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.27% Промяна на цената (1д) -0.39% Промяна на цената (7д) -0.12% Промяна на цената (7д) -0.12%

Цената в реално време за Luntra Infrastructure ($LUNTRA) е--. През последните 24 часа $LUNTRA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $LUNTRA е $ 0.00372154, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $LUNTRA има промяна от +0.27% за последния час, -0.39% за 24 часа и -0.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Пазарна капитализация $ 13.99K$ 13.99K $ 13.99K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K Циркулиращо предлагане 820.00M 820.00M 820.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Luntra Infrastructure е $ 13.99K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $LUNTRA е 820.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.06K.