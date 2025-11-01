Информация за цената за Lunos (UNO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00148542 $ 0.00148542 $ 0.00148542 24-часов нисък $ 0.00151265 $ 0.00151265 $ 0.00151265 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00148542$ 0.00148542 $ 0.00148542 24-часов висок $ 0.00151265$ 0.00151265 $ 0.00151265 Рекорд за всички времена $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Най-ниска цена $ 0.00148542$ 0.00148542 $ 0.00148542 Промяна на цената (1ч) +0.43% Промяна на цената (1д) -0.05% Промяна на цената (7д) -14.87% Промяна на цената (7д) -14.87%

Цената в реално време за Lunos (UNO) е$0.00150405. През последните 24 часа UNO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00148542 до най-висока стойност $ 0.00151265, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UNO е $ 1.24, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00148542.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UNO има промяна от +0.43% за последния час, -0.05% за 24 часа и -14.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lunos (UNO)

Пазарна капитализация $ 348.08K$ 348.08K $ 348.08K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 476.33K$ 476.33K $ 476.33K Циркулиращо предлагане 231.99M 231.99M 231.99M Общо предлагане 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

Текущата пазарна капитализация на Lunos е $ 348.08K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UNO е 231.99M, като общото предлагане е 317470452.8070446. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 476.33K.