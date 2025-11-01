Информация за цената за Lunctron (LTRN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00000255$ 0.00000255 $ 0.00000255 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.37% Промяна на цената (1д) +3.66% Промяна на цената (7д) -22.20% Промяна на цената (7д) -22.20%

Цената в реално време за Lunctron (LTRN) е--. През последните 24 часа LTRN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LTRN е $ 0.00000255, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LTRN има промяна от +0.37% за последния час, +3.66% за 24 часа и -22.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lunctron (LTRN)

Пазарна капитализация $ 15.54K$ 15.54K $ 15.54K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 32.75K$ 32.75K $ 32.75K Циркулиращо предлагане 32.10B 32.10B 32.10B Общо предлагане 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0

Текущата пазарна капитализация на Lunctron е $ 15.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LTRN е 32.10B, като общото предлагане е 67620828269.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 32.75K.