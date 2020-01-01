Токеномика на Luna Inu (LINU) Открийте ключова информация за Luna Inu (LINU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Luna Inu (LINU) Linu aka Luna Inu is 100% community owned and decentralized. Linu's goals are to change the culture of crypto to one of community decision making, volunteering one’s skills, and preventing scams from taking over the space. The decentralized community banded together through adversity early in the project and flushed out centralized bad actors who tried to take over the project. The community triumphed and the project was revived. Decentralization won. The code is a 1:1 clone of Shiba Inu. The contract is renounced, minimizing the risk of a rug pull or centralization. Luna Inu uses memes, the most powerful tool of persuasion in the world, to galvanize a strong network of allies while having fun. Memes can change the world. Официален уебсайт: https://linutoken.com/ Купете LINU сега!

Токеномика и анализ на цената за Luna Inu (LINU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Luna Inu (LINU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Общо предлагане: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 749.17T $ 749.17T $ 749.17T FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Luna Inu (LINU)

Токеномика на Luna Inu (LINU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Luna Inu (LINU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LINU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LINU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LINU, разгледайте цената в реално време на токените LINU!

Прогноза за цената за LINU Искате ли да знаете какъв път може да поеме LINU? Нашата страница за прогноза за цената LINU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

