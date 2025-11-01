Информация за цената за Lumoz (MOZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.03642493$ 0.03642493 $ 0.03642493 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.23% Промяна на цената (1д) -10.32% Промяна на цената (7д) -21.10% Промяна на цената (7д) -21.10%

Цената в реално време за Lumoz (MOZ) е--. През последните 24 часа MOZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOZ е $ 0.03642493, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOZ има промяна от +0.23% за последния час, -10.32% за 24 часа и -21.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lumoz (MOZ)

Пазарна капитализация $ 456.57K$ 456.57K $ 456.57K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Циркулиращо предлагане 1.45B 1.45B 1.45B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Lumoz е $ 456.57K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOZ е 1.45B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.15M.