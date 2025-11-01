БорсаDEX+
Цената в реално време на Lulu the Ostrich днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LULU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LULU в MEXC сега.Цената в реално време на Lulu the Ostrich днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LULU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LULU в MEXC сега.

Повече за LULU

LULUценова информация

Какво представлява LULU

Официален уебсайт на LULU

Токеномика на LULU

LULU ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Lulu the Ostrich Лого

Lulu the Ostrich цена (LULU)

Не се намира в списъка

1 LULU към USD - цена в реално време:

--
----
+7.10%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Lulu the Ostrich (LULU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:34:33 (UTC+8)

Информация за цената за Lulu the Ostrich (LULU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

+7.16%

+34.38%

+34.38%

Цената в реално време за Lulu the Ostrich (LULU) е--. През последните 24 часа LULU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LULU е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LULU има промяна от -0.55% за последния час, +7.16% за 24 часа и +34.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lulu the Ostrich (LULU)

$ 12.07K
$ 12.07K$ 12.07K

--
----

$ 12.07K
$ 12.07K$ 12.07K

999.93M
999.93M 999.93M

999,927,473.3870248
999,927,473.3870248 999,927,473.3870248

Текущата пазарна капитализация на Lulu the Ostrich е $ 12.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LULU е 999.93M, като общото предлагане е 999927473.3870248. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.07K.

История на цените за Lulu the Ostrich (LULU) USD

През днешния ден промяната в цената на Lulu the Ostrich към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Lulu the Ostrich към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Lulu the Ostrich към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Lulu the Ostrich към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+7.16%
30 дни$ 0-25.47%
60 дни$ 0-84.61%
90 дни$ 0--

Какво е Lulu the Ostrich (LULU)

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Lulu the Ostrich (LULU) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Lulu the Ostrich (USD)

Колко ще струва Lulu the Ostrich (LULU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Lulu the Ostrich (LULU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Lulu the Ostrich.

Проверете прогнозата за цената за Lulu the Ostrich сега!

LULU към местни валути

Токеномика на Lulu the Ostrich (LULU)

Разбирането на токеномиката на Lulu the Ostrich (LULU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LULU сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Lulu the Ostrich (LULU)

Колко струва Lulu the Ostrich (LULU) днес?
Цената в реално време на LULU в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LULU към USD?
Текущата цена на LULU към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Lulu the Ostrich?
Пазарната капитализация за LULU е $ 12.07K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LULU?
Циркулиращото предлагане на LULU е 999.93M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LULU?
LULU постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LULU?
LULU достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на LULU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LULU е -- USD.
Ще се повиши ли LULU тази година?
LULU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LULU за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:34:33 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Lulu the Ostrich (LULU)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

