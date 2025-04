Какво е Lufina (FINA)

Lufina is a gamefi RWA platform where users are rewarded free real estate backed NFTs for playing games. Users can then buy, sell and trade the NFTs on the Lufina marketplace starting at only $5 USD with no lock up period. We are breaking down the traditional barriers of entry to the real estate market and providing an easy way for people to start taking advantage of growth potential of the real estate market.

