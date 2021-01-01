Токеномика на LUDWIG (LUDWIG) Открийте ключова информация за LUDWIG (LUDWIG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LUDWIG (LUDWIG) Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers. Официален уебсайт: https://ludwigonsonic.com/ Купете LUDWIG сега!

Токеномика и анализ на цената за LUDWIG (LUDWIG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LUDWIG (LUDWIG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 78.00K $ 78.00K $ 78.00K Общо предлагане: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Циркулиращо предлагане: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 78.00K $ 78.00K $ 78.00K Рекорд за всички времена: $ 0.02423476 $ 0.02423476 $ 0.02423476 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00288675 $ 0.00288675 $ 0.00288675 Текуща цена: $ 0.00312029 $ 0.00312029 $ 0.00312029 Научете повече за цената на LUDWIG (LUDWIG)

Токеномика на LUDWIG (LUDWIG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LUDWIG (LUDWIG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUDWIG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUDWIG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUDWIG, разгледайте цената в реално време на токените LUDWIG!

Прогноза за цената за LUDWIG Искате ли да знаете какъв път може да поеме LUDWIG? Нашата страница за прогноза за цената LUDWIG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LUDWIG сега!

