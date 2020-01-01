Токеномика на Lucy AI (LUCY) Открийте ключова информация за Lucy AI (LUCY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lucy AI (LUCY) Lucy is an intelligent, adaptive, and charismatic AI inspired by Japanese Vtuber culture. She has a playful yet polished personality, blending the charm of anime characters with cutting-edge AI intellect. Always friendly and approachable, she thrives on creativity, humor, and interaction, making her fun to talk to without ever being condescending. She is uncensored So she can swear and talk dirty - made her funny with dark humour. Официален уебсайт: https://lucyai.live/ Купете LUCY сега!

Токеномика и анализ на цената за Lucy AI (LUCY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lucy AI (LUCY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 43.26K $ 43.26K $ 43.26K Общо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Циркулиращо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 43.26K $ 43.26K $ 43.26K Рекорд за всички времена: $ 0.00303957 $ 0.00303957 $ 0.00303957 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Lucy AI (LUCY)

Токеномика на Lucy AI (LUCY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lucy AI (LUCY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUCY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUCY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUCY, разгледайте цената в реално време на токените LUCY!

Прогноза за цената за LUCY Искате ли да знаете какъв път може да поеме LUCY? Нашата страница за прогноза за цената LUCY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LUCY сега!

