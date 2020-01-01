Токеномика на LuckysLeprecoin (LUCKYSLP)
Информация за LuckysLeprecoin (LUCKYSLP)
Lucky’s Leprecoin derives its inspiration from Irish folklore, symbolizing luck and fortune. Our mission is to provide a fun, engaging, and rewarding experience for holders, built on a community-driven approach. "Lucky's Leprecoin" represents a tokenized form of this communal spirit. Lucky's Leprecoin operates on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 token standard. This ensures compatibility with popular wallets and exchanges and provides robust, decentralized security measures. Additionally, Ethereum's smart contract capability enables functionalities such as staking and yield farming. While Lucky's Leprecoin serves as a speculative asset, it also encourages charitable actions. Moreover, partnerships with NFT artists and gaming platforms are in discussion to widen Lucky's Leprecoin's applicability. Security is paramount for Lucky's Leprecoin and to tackle potential 'rug pulls', initial liquidity is locked at launch for 3 months, the liquidity lock was extended for 5 years. Lucky's Leprecoin follows a fair token distribution policy. The total supply is 711 billion tokens, with 100% distributed to Uniswap V2 during the initial sale.
Токеномика и анализ на цената за LuckysLeprecoin (LUCKYSLP)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LuckysLeprecoin (LUCKYSLP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на LuckysLeprecoin (LUCKYSLP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LUCKYSLP токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LUCKYSLP токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUCKYSLP, разгледайте цената в реално време на токените LUCKYSLP!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.