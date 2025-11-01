Информация за цената за Lucky Moon (LUCKYMOON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00265184$ 0.00265184 $ 0.00265184 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.63% Промяна на цената (7д) -34.85% Промяна на цената (7д) -34.85%

Цената в реално време за Lucky Moon (LUCKYMOON) е--. През последните 24 часа LUCKYMOON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LUCKYMOON е $ 0.00265184, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LUCKYMOON има промяна от -- за последния час, +0.63% за 24 часа и -34.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lucky Moon (LUCKYMOON)

Пазарна капитализация $ 95.45K$ 95.45K $ 95.45K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 95.45K$ 95.45K $ 95.45K Циркулиращо предлагане 21.00B 21.00B 21.00B Общо предлагане 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Lucky Moon е $ 95.45K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LUCKYMOON е 21.00B, като общото предлагане е 21000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 95.45K.