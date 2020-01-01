Токеномика на Luce Dog (SANTINO) Открийте ключова информация за Luce Dog (SANTINO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Luce Dog (SANTINO) Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog! Официален уебсайт: https://lucedog.com/ Бяла книга: https://lucedog.com/ Купете SANTINO сега!

Токеномика и анализ на цената за Luce Dog (SANTINO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Luce Dog (SANTINO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.12K $ 21.12K $ 21.12K Общо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Циркулиращо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.12K $ 21.12K $ 21.12K Рекорд за всички времена: $ 0.00454277 $ 0.00454277 $ 0.00454277 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Luce Dog (SANTINO)

Токеномика на Luce Dog (SANTINO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Luce Dog (SANTINO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SANTINO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SANTINO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SANTINO, разгледайте цената в реално време на токените SANTINO!

Прогноза за цената за SANTINO Искате ли да знаете какъв път може да поеме SANTINO? Нашата страница за прогноза за цената SANTINO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SANTINO сега!

