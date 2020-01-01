Токеномика на LUCA (LUCA) Открийте ключова информация за LUCA (LUCA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LUCA (LUCA) ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network. Официален уебсайт: https://www.atm.network/ Бяла книга: https://www.atm.network/pdf/ATM%20White%20Paper.pdf Купете LUCA сега!

Токеномика и анализ на цената за LUCA (LUCA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LUCA (LUCA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M Общо предлагане: $ 6.29M $ 6.29M $ 6.29M Циркулиращо предлагане: $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Рекорд за всички времена: $ 9.47 $ 9.47 $ 9.47 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.065876 $ 0.065876 $ 0.065876 Текуща цена: $ 0.591726 $ 0.591726 $ 0.591726 Научете повече за цената на LUCA (LUCA)

Токеномика на LUCA (LUCA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LUCA (LUCA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LUCA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LUCA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LUCA, разгледайте цената в реално време на токените LUCA!

