Токеномика на Lox Network (LOX)
Информация за Lox Network (LOX)
Lox Network is the world's first blockchain mobile security network and brings a revolutionary proof-of-ownership use case to NFTs. The network, powered by the decentralized XRP Ledger for its speed, reliability, and cost-effectiveness.
Lox Network uses a three-token ecosystem consisting of LOX, SmartLOX, and SmartNFT, all relying on each other to prove you own a specific mobile phone in case it's lost, stolen, or you need to show a buyer proof of ownership before selling it. SmartNFT is an NFT representation of the user and records this data to the XRP ledger. SmartLOX is an NFT representation of a mobile device that includes the make, model, and the IMEI, also recording this data to the XRP ledger. LOX is the front-end system powering the Lox Network mobile app. Lox Network bridges these two unique NFTs by pairing them together to demonstrate the owner of the two unique NFTs is the rightful owner of the device using irrefutable, publicly verified evidence pulled from the decentralized XRP ledger.
Lox Network can be used by anyone from a school student needing the phone to stay in touch with teachers and fellow students to large corporate logistics departments needing to audit and validate their mobile phone inventories. The Lox Network API can also integrate with cell service providers, insurance companies, and manufacturers alike.
Токеномика и анализ на цената за Lox Network (LOX)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lox Network (LOX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Lox Network (LOX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Lox Network (LOX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LOX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LOX токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOX, разгледайте цената в реално време на токените LOX!
Прогноза за цената за LOX
Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOX? Нашата страница за прогноза за цената LOX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
