Информация за Low Quality Cat (LQC) The origin of the low quality cat remains surrounded in lore and mystery. Taken with 0.1MP on one of the first commercially available digital cameras, the true identity of the cat to this day remains unknown. However, it has since been immortalized on the blockchain forever in the form of $LQC and is celebrated by a cult following and lovers of genuine low quality everywhere. The community has burned 45% of the supply. The memes are endless. Официален уебсайт: http://lowqualitycat.xyz/ Купете LQC сега!

Токеномика и анализ на цената за Low Quality Cat (LQC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Low Quality Cat (LQC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 123.43K $ 123.43K $ 123.43K Общо предлагане: $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M Циркулиращо предлагане: $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 123.43K $ 123.43K $ 123.43K Рекорд за всички времена: $ 0.00630254 $ 0.00630254 $ 0.00630254 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00024797 $ 0.00024797 $ 0.00024797 Научете повече за цената на Low Quality Cat (LQC)

Токеномика на Low Quality Cat (LQC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Low Quality Cat (LQC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LQC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LQC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LQC, разгледайте цената в реално време на токените LQC!

Прогноза за цената за LQC Искате ли да знаете какъв път може да поеме LQC? Нашата страница за прогноза за цената LQC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LQC сега!

