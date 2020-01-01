Токеномика на LoungeM (LZM) Открийте ключова информация за LoungeM (LZM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LoungeM (LZM) The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive. Официален уебсайт: https://www.milkalliance.io/ Бяла книга: https://milkalliance.io/docs/whitepaper/white_paper_LZM_0.9.1_ENG.pdf Купете LZM сега!

Токеномика и анализ на цената за LoungeM (LZM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LoungeM (LZM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 113.64M $ 113.64M $ 113.64M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.95M $ 11.95M $ 11.95M Рекорд за всички времена: $ 0.117478 $ 0.117478 $ 0.117478 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00530436 $ 0.00530436 $ 0.00530436 Текуща цена: $ 0.01194466 $ 0.01194466 $ 0.01194466 Научете повече за цената на LoungeM (LZM)

Токеномика на LoungeM (LZM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LoungeM (LZM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LZM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LZM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LZM, разгледайте цената в реално време на токените LZM!

Прогноза за цената за LZM Искате ли да знаете какъв път може да поеме LZM? Нашата страница за прогноза за цената LZM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LZM сега!

