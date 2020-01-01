Токеномика на LOULOU (LOULOU)
Информация за LOULOU (LOULOU)
Memecoin based on sol.
💸 Want to get rich but don't dare to gamble? Buy $loulou now! Don't miss the opportunity, grab it and you will be rich! 🚀🐶
🔥 Getting rich is not a dream, buy $loulou, you know it best! Don't hesitate to get on board, wealth is in your hands! 💨💰
🐶 Don’t be foolish when the opportunity comes, $loulou is the dragon of wealth! Don’t look back when the rocket takes off, and embrace the peak of wealth! 🚀
💥 The next $BONK is empty, $loulou will take you to heaven! Don't relax when the opportunity comes, grab it and it will be your dream! ⚡💸
🌟 The road to wealth is open, $loulou is ready to take the cake! Don’t be shy to seize the opportunity, wealth belongs to you alone! 🚀🐾
🐕 Stop waiting and watch, $loulou will soar to the top! The wealth storm is coming, seize the opportunity to become a newcomer! 💎💰
⚡ Do you want to get rich? $loulou will take you to the sky! Don't relax when the opportunity comes, seize the wealth and become a millionaire! 🔥💸
🌍 The global fire is fierce, $loulou stands at the top of wealth! The power of the East has awakened, hurry up and enter the market without waiting! 💥🐶
🚀 The door to wealth is open, $loulou will take you to the stage! Seize the opportunity and don't hesitate, financial freedom is waiting for you! 🌕
💥 Double your wealth with $loulou, don’t delay when the opportunity comes! Join now and you will be the king on the road to wealth! 🔥💰
Токеномика и анализ на цената за LOULOU (LOULOU)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LOULOU (LOULOU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на LOULOU (LOULOU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на LOULOU (LOULOU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LOULOU токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LOULOU токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOULOU, разгледайте цената в реално време на токените LOULOU!
Прогноза за цената за LOULOU
Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOULOU? Нашата страница за прогноза за цената LOULOU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.