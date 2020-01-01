Токеномика на Louie the Raccoon ($LOUIE)
Информация за Louie the Raccoon ($LOUIE)
$LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme.
Токеномика и анализ на цената за Louie the Raccoon ($LOUIE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Louie the Raccoon ($LOUIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Louie the Raccoon ($LOUIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Louie the Raccoon ($LOUIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой $LOUIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой $LOUIE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на $LOUIE, разгледайте цената в реално време на токените $LOUIE!
Прогноза за цената за $LOUIE
Искате ли да знаете какъв път може да поеме $LOUIE? Нашата страница за прогноза за цената $LOUIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.