Информация за Louie the Raccoon ($LOUIE) $LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme. Официален уебсайт: https://www.louieraccoon.com/ Бяла книга: https://t.me/megaontron Купете $LOUIE сега!

Токеномика и анализ на цената за Louie the Raccoon ($LOUIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Louie the Raccoon ($LOUIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 47.64K $ 47.64K $ 47.64K Общо предлагане: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Циркулиращо предлагане: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (оценка при пълна реализация): $ 47.64K $ 47.64K $ 47.64K Рекорд за всички времена: $ 0.0020779 $ 0.0020779 $ 0.0020779 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Louie the Raccoon ($LOUIE)

Токеномика на Louie the Raccoon ($LOUIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Louie the Raccoon ($LOUIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $LOUIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $LOUIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $LOUIE, разгледайте цената в реално време на токените $LOUIE!

