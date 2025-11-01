Информация за цената за Louie (LOUIE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00158124 $ 0.00158124 $ 0.00158124 24-часов нисък $ 0.00165346 $ 0.00165346 $ 0.00165346 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00158124$ 0.00158124 $ 0.00158124 24-часов висок $ 0.00165346$ 0.00165346 $ 0.00165346 Рекорд за всички времена $ 0.01063902$ 0.01063902 $ 0.01063902 Най-ниска цена $ 0.00043275$ 0.00043275 $ 0.00043275 Промяна на цената (1ч) +1.91% Промяна на цената (1д) +1.93% Промяна на цената (7д) -22.84% Промяна на цената (7д) -22.84%

Цената в реално време за Louie (LOUIE) е$0.00162137. През последните 24 часа LOUIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00158124 до най-висока стойност $ 0.00165346, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LOUIE е $ 0.01063902, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00043275.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LOUIE има промяна от +1.91% за последния час, +1.93% за 24 часа и -22.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Louie (LOUIE)

Пазарна капитализация $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Циркулиращо предлагане 999.41M 999.41M 999.41M Общо предлагане 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

Текущата пазарна капитализация на Louie е $ 1.59M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LOUIE е 999.41M, като общото предлагане е 999411127.274. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.59M.