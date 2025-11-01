Информация за цената за Loud (LOUD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00128232 $ 0.00128232 $ 0.00128232 24-часов нисък $ 0.00144622 $ 0.00144622 $ 0.00144622 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00128232$ 0.00128232 $ 0.00128232 24-часов висок $ 0.00144622$ 0.00144622 $ 0.00144622 Рекорд за всички времена $ 0.01678074$ 0.01678074 $ 0.01678074 Най-ниска цена $ 0.00016919$ 0.00016919 $ 0.00016919 Промяна на цената (1ч) +0.86% Промяна на цената (1д) -2.69% Промяна на цената (7д) -16.22% Промяна на цената (7д) -16.22%

Цената в реално време за Loud (LOUD) е$0.0013871. През последните 24 часа LOUD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00128232 до най-висока стойност $ 0.00144622, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LOUD е $ 0.01678074, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00016919.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LOUD има промяна от +0.86% за последния час, -2.69% за 24 часа и -16.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Loud (LOUD)

Пазарна капитализация $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Циркулиращо предлагане 999.90M 999.90M 999.90M Общо предлагане 999,903,585.097852 999,903,585.097852 999,903,585.097852

Текущата пазарна капитализация на Loud е $ 1.39M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LOUD е 999.90M, като общото предлагане е 999903585.097852. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.39M.