Цената в реално време на Lorenzo Wrapped Bitcoin днес е 111,142 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ENZOBTC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ENZOBTC в MEXC сега.Цената в реално време на Lorenzo Wrapped Bitcoin днес е 111,142 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ENZOBTC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ENZOBTC в MEXC сега.

Повече за ENZOBTC

ENZOBTCценова информация

Какво представлява ENZOBTC

Бяла книга ENZOBTC

Официален уебсайт на ENZOBTC

Токеномика на ENZOBTC

ENZOBTC ценова прогноза

Lorenzo Wrapped Bitcoin Лого

Lorenzo Wrapped Bitcoin цена (ENZOBTC)

Не се намира в списъка

1 ENZOBTC към USD - цена в реално време:

$111,142
$111,142$111,142
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:57:07 (UTC+8)

Информация за цената за Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 115,819
$ 115,819$ 115,819

$ 108,449
$ 108,449$ 108,449

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) е$111,142. През последните 24 часа ENZOBTC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ENZOBTC е $ 115,819, а най-ниската цена за всички времена е $ 108,449.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ENZOBTC има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

$ 124.60M
$ 124.60M$ 124.60M

--
----

$ 118.59M
$ 118.59M$ 118.59M

1.07K
1.07K 1.07K

1,067.02911143
1,067.02911143 1,067.02911143

Текущата пазарна капитализация на Lorenzo Wrapped Bitcoin е $ 124.60M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ENZOBTC е 1.07K, като общото предлагане е 1067.02911143. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 118.59M.

История на цените за Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) USD

През днешния ден промяната в цената на Lorenzo Wrapped Bitcoin към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Lorenzo Wrapped Bitcoin към USD беше $ +622.0284314000.
През последните 60 дни промяната в цената на Lorenzo Wrapped Bitcoin към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Lorenzo Wrapped Bitcoin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ +622.0284314000+0.56%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Lorenzo Wrapped Bitcoin (USD)

Колко ще струва Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Lorenzo Wrapped Bitcoin.

Проверете прогнозата за цената за Lorenzo Wrapped Bitcoin сега!

ENZOBTC към местни валути

Токеномика на Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Разбирането на токеномиката на Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ENZOBTC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Колко струва Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) днес?
Цената в реално време на ENZOBTC в USD е 111,142 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ENZOBTC към USD?
Текущата цена на ENZOBTC към USD е $ 111,142. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Lorenzo Wrapped Bitcoin?
Пазарната капитализация за ENZOBTC е $ 124.60M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ENZOBTC?
Циркулиращото предлагане на ENZOBTC е 1.07K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ENZOBTC?
ENZOBTC постигна ATH цена от 115,819 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ENZOBTC?
ENZOBTC достигна ATL цена от 108,449 USD.
Какъв е обемът на търговията на ENZOBTC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ENZOBTC е -- USD.
Ще се повиши ли ENZOBTC тази година?
ENZOBTC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ENZOBTC за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:57:07 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

