Информация за цената за Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 115,819$ 115,819 $ 115,819 Най-ниска цена $ 108,449$ 108,449 $ 108,449 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) е$111,142. През последните 24 часа ENZOBTC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ENZOBTC е $ 115,819, а най-ниската цена за всички времена е $ 108,449.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ENZOBTC има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Пазарна капитализация $ 124.60M$ 124.60M $ 124.60M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 118.59M$ 118.59M $ 118.59M Циркулиращо предлагане 1.07K 1.07K 1.07K Общо предлагане 1,067.02911143 1,067.02911143 1,067.02911143

Текущата пазарна капитализация на Lorenzo Wrapped Bitcoin е $ 124.60M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ENZOBTC е 1.07K, като общото предлагане е 1067.02911143. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 118.59M.