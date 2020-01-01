Токеномика на Lorenzo stBTC (STBTC) Открийте ключова информация за Lorenzo stBTC (STBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lorenzo stBTC (STBTC) Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance. Официален уебсайт: https://www.lorenzo-protocol.xyz/ Купете STBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за Lorenzo stBTC (STBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lorenzo stBTC (STBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 119.59M Общо предлагане: $ 1.03K Циркулиращо предлагане: $ 1.03K FDV (оценка при пълна реализация): $ 119.59M Рекорд за всички времена: $ 122,512 Най-ниска стойност за целия период: $ 61,389 Текуща цена: $ 116,513

Токеномика на Lorenzo stBTC (STBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lorenzo stBTC (STBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STBTC, разгледайте цената в реално време на токените STBTC!

Прогноза за цената за STBTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме STBTC? Нашата страница за прогноза за цената STBTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

