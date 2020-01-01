Токеномика на LORDS (LORDS) Открийте ключова информация за LORDS (LORDS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LORDS (LORDS) $LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game. Официален уебсайт: https://realms.world/

Токеномика и анализ на цената за LORDS (LORDS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LORDS (LORDS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.06M Общо предлагане: $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 207.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.88M Рекорд за всички времена: $ 1.094 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01014806 Текуща цена: $ 0.01961004

Токеномика на LORDS (LORDS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LORDS (LORDS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LORDS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LORDS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

