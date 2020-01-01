Токеномика на LOOPY (LOOPY) Открийте ключова информация за LOOPY (LOOPY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LOOPY (LOOPY) $LOOPY is a community-driven meme coin inspired by Loopy, the beloved plushie mascot widely recognized in Korea. As a semi-aquatic animal, the beaver perfectly symbolizes the adaptable and innovative spirit of the Sui blockchain. $LOOPY on Sui is gaining significant attention thanks to high-quality 3D videos showcasing LOOPY in imaginative settings and unique, handcrafted outfits. We are fully committed to expanding LOOPY’s presence within the Sui meme ecosystem and supporting the growth of the Sui foundation by attracting more users and contributors to the platform. Официален уебсайт: https://loopysui.com/ Купете LOOPY сега!

Токеномика и анализ на цената за LOOPY (LOOPY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LOOPY (LOOPY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 39.30K $ 39.30K $ 39.30K Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (оценка при пълна реализация): $ 39.30K $ 39.30K $ 39.30K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на LOOPY (LOOPY)

Токеномика на LOOPY (LOOPY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LOOPY (LOOPY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOOPY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOOPY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOOPY, разгледайте цената в реално време на токените LOOPY!

Прогноза за цената за LOOPY Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOOPY? Нашата страница за прогноза за цената LOOPY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LOOPY сега!

