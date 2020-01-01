Токеномика на Looped Hype (LHYPE) Открийте ключова информация за Looped Hype (LHYPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Looped Hype (LHYPE) loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects. Официален уебсайт: https://loopedhype.com/ Купете LHYPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Looped Hype (LHYPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Looped Hype (LHYPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 50.79M $ 50.79M $ 50.79M Общо предлагане: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Циркулиращо предлагане: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 50.79M $ 50.79M $ 50.79M Рекорд за всички времена: $ 50.36 $ 50.36 $ 50.36 Най-ниска стойност за целия период: $ 9.34 $ 9.34 $ 9.34 Текуща цена: $ 41.06 $ 41.06 $ 41.06 Научете повече за цената на Looped Hype (LHYPE)

Токеномика на Looped Hype (LHYPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Looped Hype (LHYPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LHYPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LHYPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LHYPE, разгледайте цената в реално време на токените LHYPE!

