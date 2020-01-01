Токеномика на Loop ETH (LPETH) Открийте ключова информация за Loop ETH (LPETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Loop ETH (LPETH) Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.

Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.

Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.

dLP Lockers can lock the protocol's governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue. Официален уебсайт: https://www.loopfi.xyz Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view

Токеномика и анализ на цената за Loop ETH (LPETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Loop ETH (LPETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Общо предлагане: $ 632.34 $ 632.34 $ 632.34 Циркулиращо предлагане: $ 632.34 $ 632.34 $ 632.34 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Рекорд за всички времена: $ 3,742.11 $ 3,742.11 $ 3,742.11 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,543.04 $ 1,543.04 $ 1,543.04 Текуща цена: $ 3,496.64 $ 3,496.64 $ 3,496.64 Научете повече за цената на Loop ETH (LPETH)

Токеномика на Loop ETH (LPETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Loop ETH (LPETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LPETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LPETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LPETH, разгледайте цената в реално време на токените LPETH!

Прогноза за цената за LPETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме LPETH? Нашата страница за прогноза за цената LPETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LPETH сега!

