БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Looks Good днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SENDIT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SENDIT в MEXC сега.Цената в реално време на Looks Good днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SENDIT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SENDIT в MEXC сега.

Повече за SENDIT

SENDITценова информация

Какво представлява SENDIT

Официален уебсайт на SENDIT

Токеномика на SENDIT

SENDIT ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Looks Good Лого

Looks Good цена (SENDIT)

Не се намира в списъка

1 SENDIT към USD - цена в реално време:

$0.00015426
$0.00015426$0.00015426
-28.90%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Looks Good (SENDIT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:42:31 (UTC+8)

Информация за цената за Looks Good (SENDIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00683355
$ 0.00683355$ 0.00683355

$ 0
$ 0$ 0

+2.37%

-28.91%

-56.55%

-56.55%

Цената в реално време за Looks Good (SENDIT) е--. През последните 24 часа SENDIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SENDIT е $ 0.00683355, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SENDIT има промяна от +2.37% за последния час, -28.91% за 24 часа и -56.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Looks Good (SENDIT)

$ 84.56K
$ 84.56K$ 84.56K

--
----

$ 153.74K
$ 153.74K$ 153.74K

549.97M
549.97M 549.97M

999,966,440.326829
999,966,440.326829 999,966,440.326829

Текущата пазарна капитализация на Looks Good е $ 84.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SENDIT е 549.97M, като общото предлагане е 999966440.326829. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 153.74K.

История на цените за Looks Good (SENDIT) USD

През днешния ден промяната в цената на Looks Good към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Looks Good към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Looks Good към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Looks Good към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-28.91%
30 дни$ 0-87.84%
60 дни$ 0-92.88%
90 дни$ 0--

Какво е Looks Good (SENDIT)

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Looks Good (SENDIT) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Looks Good (USD)

Колко ще струва Looks Good (SENDIT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Looks Good (SENDIT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Looks Good.

Проверете прогнозата за цената за Looks Good сега!

SENDIT към местни валути

Токеномика на Looks Good (SENDIT)

Разбирането на токеномиката на Looks Good (SENDIT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SENDIT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Looks Good (SENDIT)

Колко струва Looks Good (SENDIT) днес?
Цената в реално време на SENDIT в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SENDIT към USD?
Текущата цена на SENDIT към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Looks Good?
Пазарната капитализация за SENDIT е $ 84.56K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SENDIT?
Циркулиращото предлагане на SENDIT е 549.97M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SENDIT?
SENDIT постигна ATH цена от 0.00683355 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SENDIT?
SENDIT достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на SENDIT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SENDIT е -- USD.
Ще се повиши ли SENDIT тази година?
SENDIT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SENDIT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:42:31 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Looks Good (SENDIT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,830.15
$109,830.15$109,830.15

-0.35%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,887.87
$3,887.87$3,887.87

+0.69%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02864
$0.02864$0.02864

-11.00%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.97
$187.97$187.97

-0.10%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,887.87
$3,887.87$3,887.87

+0.69%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,830.15
$109,830.15$109,830.15

-0.35%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.97
$187.97$187.97

-0.10%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5352
$2.5352$2.5352

+0.44%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.70
$1,087.70$1,087.70

+0.30%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000691
$0.0000691$0.0000691

+38.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09896
$0.09896$0.09896

+889.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.001090
$0.001090$0.001090

+445.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000089
$0.00000089$0.00000089

+39.06%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000002827
$0.000000002827$0.000000002827

+4.24%