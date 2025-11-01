Информация за цената за Looks Good (SENDIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00683355$ 0.00683355 $ 0.00683355 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.37% Промяна на цената (1д) -28.91% Промяна на цената (7д) -56.55% Промяна на цената (7д) -56.55%

Цената в реално време за Looks Good (SENDIT) е--. През последните 24 часа SENDIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SENDIT е $ 0.00683355, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SENDIT има промяна от +2.37% за последния час, -28.91% за 24 часа и -56.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Looks Good (SENDIT)

Пазарна капитализация $ 84.56K$ 84.56K $ 84.56K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 153.74K$ 153.74K $ 153.74K Циркулиращо предлагане 549.97M 549.97M 549.97M Общо предлагане 999,966,440.326829 999,966,440.326829 999,966,440.326829

Текущата пазарна капитализация на Looks Good е $ 84.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SENDIT е 549.97M, като общото предлагане е 999966440.326829. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 153.74K.