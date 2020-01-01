Токеномика на looking for cooks ($SCANNING) Открийте ключова информация за looking for cooks ($SCANNING), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за looking for cooks ($SCANNING) $Scanning is a crypto meme coin, the narrative refers to "scanning", which means scanning crypto currencies to find the next big one. Our team genuinely sees this going to 100s of millions as it’s a really good narrative, millions of people scan meme coins every single day just to hopefully scan the next big thing and what Scanning ($Scanning) is all about is exactly that. this coin is a fair launch as he ca was sent to our communities as soon as we launched Официален уебсайт: https://scanning.fun/ Купете $SCANNING сега!

Токеномика и анализ на цената за looking for cooks ($SCANNING) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за looking for cooks ($SCANNING), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.46K $ 6.46K $ 6.46K Общо предлагане: $ 950.63M $ 950.63M $ 950.63M Циркулиращо предлагане: $ 950.63M $ 950.63M $ 950.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.46K $ 6.46K $ 6.46K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на looking for cooks ($SCANNING)

Токеномика на looking for cooks ($SCANNING): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на looking for cooks ($SCANNING) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $SCANNING токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $SCANNING токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $SCANNING, разгледайте цената в реално време на токените $SCANNING!

Прогноза за цената за $SCANNING Искате ли да знаете какъв път може да поеме $SCANNING? Нашата страница за прогноза за цената $SCANNING съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $SCANNING сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!