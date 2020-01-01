Токеномика на Look bro (LOOK) Открийте ключова информация за Look bro (LOOK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Look bro (LOOK) "Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats. Официален уебсайт: https://looksolana.com Купете LOOK сега!

Токеномика и анализ на цената за Look bro (LOOK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Look bro (LOOK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 338.31K $ 338.31K $ 338.31K Общо предлагане: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Циркулиращо предлагане: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 338.31K $ 338.31K $ 338.31K Рекорд за всички времена: $ 0.00883169 $ 0.00883169 $ 0.00883169 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00034039 $ 0.00034039 $ 0.00034039 Научете повече за цената на Look bro (LOOK)

Токеномика на Look bro (LOOK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Look bro (LOOK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOOK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOOK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOOK, разгледайте цената в реално време на токените LOOK!

Прогноза за цената за LOOK Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOOK? Нашата страница за прогноза за цената LOOK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LOOK сега!

