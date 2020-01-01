Токеномика на Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Открийте ключова информация за Looby by Stephen Bliss (LOOBY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Looby by Stephen Bliss (LOOBY) LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes. Официален уебсайт: https://www.looby.love/ Купете LOOBY сега!

Токеномика и анализ на цената за Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Looby by Stephen Bliss (LOOBY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 637.48K $ 637.48K $ 637.48K Общо предлагане: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Циркулиращо предлагане: $ 952.95M $ 952.95M $ 952.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 668.91K $ 668.91K $ 668.91K Рекорд за всички времена: $ 0.00344273 $ 0.00344273 $ 0.00344273 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00066179 $ 0.00066179 $ 0.00066179 Научете повече за цената на Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

Токеномика на Looby by Stephen Bliss (LOOBY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Looby by Stephen Bliss (LOOBY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOOBY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOOBY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOOBY, разгледайте цената в реално време на токените LOOBY!

