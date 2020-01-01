Токеномика на longevity (LONGEVITY) Открийте ключова информация за longevity (LONGEVITY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за longevity (LONGEVITY) $longevity the Desci DAO is a decentralized autonomous organization focused on health and longevity. It leverages blockchain technology to create a unique digital asset that fosters community engagement around themes of health consciousness. The secure, transparent, and efficient blockchain infrastructure supports a reliable and scalable platform for community interaction. As a DAO, $longevity empowers its members to participate in governance and decision-making processes, reinforcing its community-driven approach. Members are encouraged to engage in health-oriented events, discussions, and initiatives that promote wellness and longevity. $longevity not only functions as a digital currency but also acts as a tool for members to support research and charitable causes in the health and wellness sectors. This approach positions $longevity to make a positive impact on health and aging, demonstrating the transformative potential of decentralized communities in fostering significant health-oriented and social outcomes." Официален уебсайт: https://x.com/longevityBNB Купете LONGEVITY сега!

Токеномика и анализ на цената за longevity (LONGEVITY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за longevity (LONGEVITY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.87K $ 18.87K $ 18.87K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.87K $ 18.87K $ 18.87K Рекорд за всички времена: $ 0.00193848 $ 0.00193848 $ 0.00193848 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на longevity (LONGEVITY)

Токеномика на longevity (LONGEVITY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на longevity (LONGEVITY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LONGEVITY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LONGEVITY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LONGEVITY, разгледайте цената в реално време на токените LONGEVITY!

Прогноза за цената за LONGEVITY Искате ли да знаете какъв път може да поеме LONGEVITY? Нашата страница за прогноза за цената LONGEVITY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LONGEVITY сега!

