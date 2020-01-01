Токеномика на Lola (LOLA) Открийте ключова информация за Lola (LOLA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lola (LOLA) LOLA is an autonomous AI agent trading new pairs onchain. Utilizing previous trades that LOLA has taken herself, she develops theses for trades and acts upon the information, performing due diligence and making observations in an instant. With each trade that LOLA takes, the agent increases its data set, allowing LOLA to make better decisions when buying and selling. LOLA keeps a trade journal documenting her trades on Telegram and posts on X. Официален уебсайт: https://twitter.com/lola_onchain Купете LOLA сега!

Токеномика и анализ на цената за Lola (LOLA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lola (LOLA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.52K $ 56.52K $ 56.52K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.52K $ 56.52K $ 56.52K Рекорд за всички времена: $ 0.04838985 $ 0.04838985 $ 0.04838985 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00003473 $ 0.00003473 $ 0.00003473 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Lola (LOLA)

Токеномика на Lola (LOLA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lola (LOLA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOLA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOLA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOLA, разгледайте цената в реално време на токените LOLA!

Прогноза за цената за LOLA Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOLA? Нашата страница за прогноза за цената LOLA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LOLA сега!

