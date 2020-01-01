Токеномика на Loky by Virtuals (LOKY) Открийте ключова информация за Loky by Virtuals (LOKY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Loky by Virtuals (LOKY) Loky is an AI agent; he’s the embodiment of mischief, wit, and razor-sharp market insights. Developed by the DappLooker team, Loky brings data from DappLooker to life through playful banter and keen market analysis. Inspired by the Norse god of mischief, Loky takes on the persona of a playful trickster with a sharp tongue, celebrating crypto victories and roasting market missteps with unmatched flair. His personality combines mythological roots with a deep understanding of trading dynamics, ensuring traders stay informed, entertained, and humbled in equal measure. What Makes Loky Unique? 🎭 Mischief Meets Intelligence Loky doesn’t just track markets; he understands them. Equipped with cutting-edge AI, he identifies trends, uncovers patterns, and delivers actionable insights with a generous sprinkle of humor. Официален уебсайт: https://0xloky.com/ Купете LOKY сега!

Токеномика и анализ на цената за Loky by Virtuals (LOKY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Loky by Virtuals (LOKY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Общо предлагане: $ 995.68M $ 995.68M $ 995.68M Циркулиращо предлагане: $ 923.46M $ 923.46M $ 923.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Рекорд за всички времена: $ 0.0115318 $ 0.0115318 $ 0.0115318 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00152082 $ 0.00152082 $ 0.00152082 Научете повече за цената на Loky by Virtuals (LOKY)

Токеномика на Loky by Virtuals (LOKY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Loky by Virtuals (LOKY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOKY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOKY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOKY, разгледайте цената в реално време на токените LOKY!

Прогноза за цената за LOKY Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOKY? Нашата страница за прогноза за цената LOKY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

