Информация за LOD3 Token (LOD3) LODE Tokens represent a contribution supporting LODE's technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE's operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools. Официален уебсайт: https://lod3.fi

Токеномика и анализ на цената за LOD3 Token (LOD3) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LOD3 Token (LOD3), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 92.78K $ 92.78K $ 92.78K Общо предлагане: $ 770.00M $ 770.00M $ 770.00M Циркулиращо предлагане: $ 64.14M $ 64.14M $ 64.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Рекорд за всички времена: $ 8.06 $ 8.06 $ 8.06 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00012294 $ 0.00012294 $ 0.00012294 Текуща цена: $ 0.00144651 $ 0.00144651 $ 0.00144651 Научете повече за цената на LOD3 Token (LOD3)

Токеномика на LOD3 Token (LOD3): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LOD3 Token (LOD3) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOD3 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOD3 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOD3, разгледайте цената в реално време на токените LOD3!

Прогноза за цената за LOD3 Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOD3? Нашата страница за прогноза за цената LOD3 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

